İngiliz aktivist: Soykırımı hep birlikte durdurabiliriz

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, "soykırımı tek başına değil ama hep birlikte durdurabileceğimizi" söyledi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

White, İsrail'in saldırısına uğrayarak alıkonulmasıyla "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek, "Dürüstçe söylemek gerekirse biz aslında gerçekten Gazze'ye ulaşmak istemiştik. Halbuki insanlar bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündü." dedi.

Gazze'ye doğru yelken açarak "canlarını ortaya koyduklarını" vurgulayan White, "İsrail'in uluslararası sularda bizi engellemeye ve alıkoymaya hakkı yoktu." diye konuştu.

White, "İsrail, her şeye sahip olduğuna inanıyor. Kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Ben onların Tanrı'nın düşmanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Siyonistleri durduramazsak, mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz"

İsrail'in İngiltere'nin sömürgeci politikalarının bir sonucu olduğuna dikkati çeken White, "Gazze'de çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar hatta hayvanlar açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.