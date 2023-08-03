İngiliz bakan, sığınmacıların barındırılacağı geminin "ölüm tuzağı" olmadığını belirtti

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Sendika, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da hükümetin sığınmacıları gemide barındırma politikasının acımasız ve yıkıcı olduğunu belirterek, "Nereden olursa olsun herkesin güvenli konutta yaşama hakkı var. İtfaiyecilerin profesyonel sesi olarak bu konuda sessiz kalmayacağız." ifadesini kullanmıştı.