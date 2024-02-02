Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımada Hamas ve ateşkes şartını koştu

        İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımada Hamas ve ateşkes şartını koştu

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den Filistin'i tanımaya 'şartlı' evet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cameron, Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında, Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

        İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." dedi.

        Cameron, Filistin halkının gelecekte kendi devletine sahip olmasının uzun vadede bölgenin barış ve güvenliği için şart olduğunu vurguladı.

        Bu doğrultuda ilk adımda "çatışmalara ara verilmesi" gerektiğini söyleyen Cameron, verilecek aranın nihayetinde "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

        "Hamas Gazze'yi terk etmeli"

        Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletini tanıma konusunda ön koşulu olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamaz." ifadesini kullandı.

        Ülkesinin Lübnan-İsrail sınır gerilimini düşürmek için bir plan önereceğini aktaran Cameron, söz konusu plan çerçevesinde İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır güvenliği faaliyetinde bulunma konusunda eğiteceğini bildirdi.

        İngiltere, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme yönelik artan desteği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kesin itirazlarıyla karşılık bulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?