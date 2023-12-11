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2023 YILI KRALİYET AİLESİ NOEL KARTI

Kraliyet aile üyeleri her yıl Noel zamanı yeni bir kart çıkarıyor. En çok ilgi gören aile fotoğraflarından birisi de Prens William ve Prenses Kate çiftinden geliyor. Bu yıl gelenek değişmedi ve Galler Prensi ile Prensesi üç çocuklarıyla beraber aile pozunu sosyal medyadan paylaştı.