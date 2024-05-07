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        Haberler Dünya İngiliz medyası: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi

        İngiliz medyası: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi

        İngiliz medyasında çıkan haberlere göre İngiltere Savunma Bakanlığı siber saldırıya uğradı. Bakanlığa ait bir sistemin hedef alındığı saldırıda askeri personelin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 01:07 Güncelleme: 07.05.2024 - 01:07
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        Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi
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        İngiliz medyası, İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi.

        Haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.

        İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.

        Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.

        Olayın ardından Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.

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        İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.

        Bu arada, İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren ve hizmet personelini hedef alan söz konusu veri ihlali hakkında bilgilendirilecek.

        Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 25 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında "Çin devletine bağlı aktörlerin" olduğunu belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #İngiltere
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