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İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesinden çekildi

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi

İngiliz Prensi Harry
HABERTURK.COM

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini açıkladı.

"YENİLİKÇİ BİR ROL OLUŞTURMAYA KARAR ALDIK"

Sussex Dükü ve Düşesi, 'aylarca süren tefekkür ve iç müzakereler sonucu' kraliyet ailesi içerisinde yenilikçi bir yeni rol oluşturmaya başlama kararı aldıklarını belirtti.

"MADDİ AÇIDAN BAĞIMSIZ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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