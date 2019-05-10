Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İngiliz turistin organları üç kişiye nakledilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen İngiliz kadın turistin organları 3 kişiye hayat verecek

Kelly Barbara Devlin

Tatil yaptığı Marmaris'te kaldığı otelde 10 gün önce kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müdahaleye rağmen Devlin'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın yakınlarıyla yaptıkları görüşmede organ bağışı için onay aldı. Bunun üzerine Devlin'in iki böbreği ile karaciğeri, organ bekleyen 3 hastaya nakledilmek üzere özel ekipler tarafından alındı.

AİLE ORGANLARI BAĞIŞLADI

Doktor Turgay Burucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'e 2 çocuğu ve eşiyle tatile gelen İngiliz turistin 10 gün önce kalp krizi geçirdiğini ve sonrasında hastanelerinde yoğun bakıma alındığını belirtti.

Yoğun bakımda yapılan akciğer canlandırması sonucu ritim sağlandığını aktaran Burucu, "Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastanın yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Hastanın yakınlarına bilgi verildi. Organ bağışı için aileden onay alındı. Organ donör merkezi ile iletişime geçildi. Yapılan tetkiklerde de uygun olan organları planlanarak alındı." bilgisini aktardı.

 

ORGANLAR İZMİR VE AYDIN'A GİTTİ

Doktor Burucu, alınan organların 3 kişiye umut olacağını belirterek, iki böbreğin İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğerin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine götürüldüğünü kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBB'den 'T.C.' açıklaması: Kaos oluşturmaya çalışanlar hakkında yasal işlemler başlatılacak
GÜNDEMİBB'den 'T.C.' açıklaması
Edirne'de çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kaza yaptı: 1 yaralı
GÜNDEMPolisten kaçan araç çalıntı çıktı
Ekrem İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir
GÜNDEM"YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir"
Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı
GÜNDEMDiyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin sahur duası
GÜNDEMSahur duası nedir?
Son dakika! Binali Yıldırım'dan açıklamalar
GÜNDEM"Oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftarda vatandaşlarla buluştu
GÜNDEMİçişleri Bakanı Soylu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı
Sahur vakti 2019! İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta? 9 Mayıs Diyanet ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X