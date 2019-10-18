İngilizce’de günler, aylar, mevsimlerin Türkçesi ve okunuşları

İngilizce Haftanın Günleri Türkçesi ve Okunuşları
İngilizce’de günler yazılırken büyük harfle başlamak gerekir. Önüne edat olarak “on” kullanılır.
İngilizce Türkçe Okunuşu
- Monday Pazartesi Mandey
- Tuesday Salı Tüyuzdey
- Wednesday Çarşamba Wenzdey
- Thursday Perşembe Törzdey
- Friday Cuma Fraydey
- Saturday Cumartesi Satırdey
- Sunday Pazar Sandey
İngilizceGünleri Örneklerle Anlatalım
We will go on a trip on Tuesday.
(Salı günü geziye gideceğiz.)
My brother and I are going to ride a bike on Sunday.
(Ağabeyimle ben Pazar günü bisiklet süreceğiz.)
Cümlede edat gerekmiyorsa kullanılmaz.
We went to visit my uncle last Monday.
(Geçen Pazartesi amcamı ziyarete gittik)
She is going to study from Tuesday until Friday
(Salı gününden cumaya kadar ders çalışacak)
İngilizce Ayların Türkçesi ve Okunuşları
İngilizce’de günler yazılırken büyük harfle başlar. Aylar yazılırken önüne edat olarak “in” kullanılır
İngilizce Türkçe Okunuşu
- January Ocak Cenueriy
- February Şubat Februeriy
- March Mart Març
- April Nisan Eyprıl
- May Mayıs Mey
- June Haziran Cuun
- July Temmuz Culay
- August Ağustos Ougıst
- September Eylül Septembır
- October Ekim Oktobır
- November Kasım Novembır
- December Aralık Disembır
İngilizce Ayları Örneklerle Anlatalım
My exams are going to finish in February.
(Sınavlarım Şubat ayında bitecek.)
We will go on a holiday in June.
(Haziran ayında tatile gideceğiz.)
Cümlede edat gerekmiyorsa kullanılmaz.
We went on camping last April
(Geçen Nisan ayında kamp yapmaya gittik)
The building will be completed by March
(Bina Mart ayına doğru tamamlanacak)
You must return the book to the library by the end of November.
(Kitabı kasım ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmelisin)
İngilizce Mevsimlerin Türkçesi ve Okunuşları
İngilizce Türkçe Okunuşu
- Summer Yaz Samır
- Winter Kış Wintır
- Spring İlkbahar Spring
- Autumn / Fall Sonbahar / Güz Otım / Fol
İngilizce Mevsimleri Örneklerle Anlatalım
Ayşe’s favorite season is spring.
(Ayşe’nin en sevdiği mevsim ilkbahardır.)
The weather is usually cold during winter.
(Kış mevsimi boyunca hava genellikle soğuk olur)
I came from Ankara last fall.
(Geçen sonbahar Ankara’dan geldim)
My sister took English class during summer.
(Kız kardeşim yaz boyunca İngilizce dersi aldı.)
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