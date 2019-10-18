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HaberlerNedir

İngilizce’de günler, aylar, mevsimlerin Türkçesi ve okunuşları

İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edemiyorum diye konuşmaya çekiniyorsanız bu haberi okumanız yeterli. İngilizce gün, ay ve mevsimleri, doğru okunuşları ile öğrenmenizi kolaylaştırdık. İşte İngilizce’de günler, aylar, mevsimlerin Türkçesi ve okunuşları

İngilizce’de günler, aylar, mevsimlerin Türkçesi ve okunuşları

İngilizce Haftanın Günleri Türkçesi ve Okunuşları

İngilizce’de günler yazılırken büyük harfle başlamak gerekir. Önüne edat olarak “on” kullanılır.

            İngilizce                                Türkçe                                  Okunuşu

  • Monday                                    Pazartesi                               Mandey
  • Tuesday                                   Salı                                      Tüyuzdey
  • Wednesday                              Çarşamba                              Wenzdey
  • Thursday                                  Perşembe                             Törzdey
  • Friday                                      Cuma                                    Fraydey
  • Saturday                                  Cumartesi                              Satırdey
  • Sunday                                     Pazar                                    Sandey

İngilizceGünleri Örneklerle Anlatalım

We will go on a trip on Tuesday.

(Salı günü geziye gideceğiz.)

My brother and I are going to ride a bike on Sunday.

(Ağabeyimle ben Pazar günü bisiklet süreceğiz.)

Cümlede edat gerekmiyorsa kullanılmaz.

We went to visit my uncle last Monday.

(Geçen Pazartesi amcamı ziyarete gittik)

She is going to study from Tuesday until Friday

(Salı gününden cumaya kadar ders çalışacak)

İngilizce Ayların Türkçesi ve Okunuşları

İngilizce’de günler yazılırken büyük harfle başlar. Aylar yazılırken önüne edat olarak “in” kullanılır

            İngilizce                    Türkçe                                  Okunuşu

  • January                       Ocak                                       Cenueriy
  • February                      Şubat                                     Februeriy
  • March                          Mart                                       Març
  • April                            Nisan                                      Eyprıl
  • May                             Mayıs                                      Mey
  • June                            Haziran                                   Cuun
  • July                             Temmuz                                  Culay
  • August                        Ağustos                                   Ougıst
  • September                   Eylül                                       Septembır
  • October                       Ekim                                       Oktobır
  • November                    Kasım                                     Novembır
  • December                    Aralık                                      Disembır

İngilizce Ayları Örneklerle Anlatalım

My exams are going to finish in February.

(Sınavlarım Şubat ayında bitecek.)

We will go on a holiday in June.

(Haziran ayında tatile gideceğiz.)

Cümlede edat gerekmiyorsa kullanılmaz. 

We went on camping last April

(Geçen Nisan ayında kamp yapmaya gittik)

The building will be completed by March

(Bina Mart ayına doğru tamamlanacak)

You must return the book to the library by the end of November.

(Kitabı kasım ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmelisin)

İngilizce Mevsimlerin Türkçesi ve Okunuşları

            İngilizce                                Türkçe                                  Okunuşu

  • Summer                                    Yaz                                        Samır
  • Winter                                       Kış                                        Wintır
  • Spring                                       İlkbahar                                 Spring
  • Autumn / Fall                             Sonbahar / Güz                      Otım / Fol

 

İngilizce Mevsimleri Örneklerle Anlatalım

Ayşe’s favorite season is spring.

(Ayşe’nin en sevdiği mevsim ilkbahardır.)

The weather is usually cold during winter.

(Kış mevsimi boyunca hava genellikle soğuk olur)

I came from Ankara last fall.

(Geçen sonbahar Ankara’dan geldim)

My sister took English class during summer.

(Kız kardeşim yaz boyunca İngilizce dersi aldı.)

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