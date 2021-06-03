İngiltere 7 ülkeyi kırmızı listeye aldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

İngiltere'de hükümet, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları, uluslararası seyahatlere yönelik yasakları arttırarak sıkılaştırdı. Hükümet bugün Mısır, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Sudan, Srilanka, Trinidad ve Tobago ülkelerinin "riskli" ülkelerin bulunduğu sarı listeden "yüksek riskli" ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye taşıdığını duyurdu. Söz konusu ülkelere, 8 Haziran Salı günü yerel saatle 04.00 itibariyle kırmızı liste kurallarının uygulanacağı belirtildi.

Ülkedeki mevcut uygulamaya göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada yeşil listeye ise herhangi bir ülkenin eklenmediğini aktardı.

Hükümetin uluslararası seyahat kurallarını belirleyen listeye eklediği son 7 ülke ile toplamda 50 ülke, İngiltere'nin "yüksek riskli" olarak değerlendirdiği kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı listedeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

PORTEKİZ SARI LİSTEYE ALINDI

İngiltere'ye seyahatlerde "güvenli ülkeler" olarak belirlenen yeşil listede bulunan Portekiz, bugün hükümetin kararıyla sarı listeye taşındı. Seyahat kuralları gereğince sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve bu süre içerinde iki kez korona virüs testi olmaları gerekiyor.

Portekiz'in sarı listeye alınmasının ardından İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, "Bu çözüm değil. Sarı listenin kendisinden kurtulmamız lazım" diye konuştu.

Portekiz hükümeti ise İngiltere'nin kararını "anlamsız" olarak yorumladı. Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının ve ülkeye gelen her turistin korunması için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

Değişiklikler Salı günü 04.00 (BST) itibarıyla geçerli olacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını "gerekirse ağırlaştırmaktan çekinmeyeceğini" söyleyerek, daha fazla ülkenin yeşil listeden sarı listeye, sarı listeden ise kırmızı listeye taşınabileceğini belirtmişti. Johnson, öncelikli hedefinin, "aşıları yaygınlaştırmak ve İngiltere halkını korumak" olduğunu söylemişti.

NÜFUSUN YARISI TAMAMEN AŞILANDI

İngiltere'de yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşının her iki dozunu da almasıyla tamamen aşılandığı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin Kovid-19 ile mücadelesine yönelik "ulusal büyük bir çaba" gösterdiğini söyledi.