Johnson'dan normalleşme yorumu: Umutluyum! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pandeminin başından bu yana üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hükümetin detaylı "yol haritasını" açıklamış, 21 Haziran'da tüm kısıtlamaların kaldırılmasının planlandığını belirtmişti.

İngiltere'de hayatın kademeli olarak normalleşmesine ilişkin takvimin açıklanmasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson 21 Haziran'da hayatın normale döneceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

21 Haziran'da kısıtlamaların sona ereceğinin açıklanmasına ilişkin Johnson, "Hiçbir şey garanti değil ancak umutluyum. Oraya varabileceğimiz konusunda çok iyimserim" dedi.

Johnson koronavirüs aşısı vurulanlara aşı sertifikası verilip verilmeyeceğine yönelik, "Bu çok derin ve karmaşık bir konu. Bu konuda çalışmamız gerek. Hükümetin bu konuda nasıl bir rolü olacağına dair etik konular da var" dedi.

TÜM OKULLAR 8 MART'TA AÇILACAK

Başbakan Johnson, İngiltere'deki tüm okulların 8 Mart'ta açılacağını açıkladı. Johnson, üniversite öğrencilerinin pratik eğitim alması gereken dersler için okula gidilebileceğini ifade ederken, öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Okulların açılmasıyla beraber İngiltere'de ortaokul öğrencilerinin haftada iki kez Covid-19 testi yaptırması ve sınıflarda maske takmaları gerektiği belirtildi.

İngiltere'de 8 Mart kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik ilk tarih olarak belirlenirken, bu tarihten itibaren ayrıca bakımevleri ziyaretlerine ve farklı hane bireylerinin dışarıda buluşmalarına izin verileceği açıklandı.

29 MART'TA İTİBAREN KALABALIK GRUPLAR BULUŞABİLİR

İngiltere'de hükümetin Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik hazırladığı plana göre, 29 Mart itibarıyla farklı hanelerden 6 kişiye kadar olan grupların dışarıda buluşabileceği aktarıldı. Bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceği belirtildi.

MAĞAZALAR 12 NİSAN'DA YENİDEN AÇILACAK

İngiltere'de perakende satış mağazaları, kuaförler ve güzellik salonları, kütüphaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve spor salonlarının 12 Nisan'dan itibaren açılacağı ifade edildi.

Johnson, açık hava işletmelerinin ve mağazaların yeniden açılacağı 12 Nisan'ı "büyük an" olarak nitelendirdi. Bu tarihten itibaren 6 veya daha kalabalık gruplar halinde iç veya dış mekanlarda toplanılmasına izin verileceği açıklandı. Ayrıca 12 Nisan itibarıyla 30 kişiye kadar cenaze törenleri ve 15 kişiye kadar düğünlerin de yapılabileceği belirtildi.

17 MAYIS'TA RESTORANLAR AÇILACAK

17 Mayıs itibariyle İngiltere'de dış mekanlarda 30 kişiye kadar grupların buluşabileceği, barlar, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, çocuk oyun alanları, oteller, pansiyonlar, kapalı mekan egzersiz sınıfları gibi iç mekan hizmet sektörünü kapsayan işletmelerin yeniden açılabileceği açıklandı.

Ayrıca bin kişi kapasiteli büyük iç mekan performanslarına ve spor etkinliklerine izin verileceği, açık hava spor etkinliklerinin ise 4 bin kişiye kadar olabileceği belirtildi. Daha büyük stadyumlarda ise 10 bin kişiye izin verileceği veya alanın yalnızca dörtte birinin dolu olabileceği açıklandı.

21 HAZİRAN'DA TÜM KISITLAMALAR KALDIRILACAK

İngiltere hükümeti, 21 Haziran itibariyle sosyal hayattaki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını duyurarak, bu tarihten itibaren büyük festivallerin ve gece kulüplerinin açılacağını belirtti.

Öte yandan, İngiltere hükümeti uluslararası seyahatlere ilişkin kesin bir tarih vermezken bunun 12 Nisan'a kadar gözden geçirileceği ve 17 Mayıs'tan önce başlamayacağı belirtildi.