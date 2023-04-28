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İngiltere'den maskeye geri dönüş çağrısı!

İngiltere'de artan Arcturus (XBB.1.16) vakaları nedeniyle İngiliz vatandaşlarına toplu taşıma araçlarında maske takılması çağrısında bulunuldu. 40 yeni vakadan birini oluşturan Arcturus'a karşı milyonlarca İngiliz'e aşı takviyesi yapılması tavsiye edildi

İngiltere'den maskeye geri dönüş çağrısı!
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HABERTURK.COM

İngiltere'de uzmanlar, süper bulaşıcı bir Covid varyantına karşı İngilizlerin toplu taşıma araçlarında yeniden maske takmaya başlamaları çağrısında bulundu.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Arcturus (XBB.1.16) şu anda 40 yeni vakadan birini oluşturuyor. Uzmanlar, virüsün yakında baskın bir tür haline gelip yeni bir hastalık dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Bakanlar, hastalığın yayılması nedeniyle milyonlarca İngiliz'e takviye Covid-19 aşısı yapılması çağrısında bulundu.

Virologlar, virüsün çok daha hafif olmasına ve Birleşik Krallık'ta artık pandemiye bağlı ağır kısıtlamalar olmamasına rağmen Covid'in hala bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Profesör Stephen Griffin, şu anda "Açıkça çok daha iyi bir konumdayız" dedi.

Ancak MailOnline'a verdiği demeçte, insanları mümkün olan ya da gerekli olan her yerde test yapmaya teşvik edeceğini söyledi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE KULLANILMASI ÖNERİSİ

Leeds Üniversitesi'nden Profesör Griffin ayrıca işverenleri ve Hükümeti, hasta olduklarında kendi kendilerini izole etmeleri konusunda insanları desteklemeye çağırırken, yetişkinlere de iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmaları önerisinde bulundu.

Profesör Griffin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, geçen yıla geri dönüş gibi görünebilir; ancak gerçek şu ki virüs zarar vermeye devam ediyor ve en az başa çıkabilenler acı çekmeye devam ediyor.

Hükümet herkesin Covid ile yaşamasını sağlamak için harekete geçmezse, savunmasız insanlar önlem almaya ihtiyaç duymaya devam edecek ve ideal olarak diğerleri uygun düzeyde fedakarlıkla hareket edecektir."

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda halk sağlığı uzmanı olan Profesör Martin McKee şunları söyledi: "Covid hala bizimle ve sağlık için bir tehdit olmaya devam ediyor."

Veriler, Arcturus ya da XBB.1.16'nın tüm yeni vakaların yaklaşık yüzde 2,3'ünü oluşturduğunu gösteriyor. Bu oran nisan ayının başından bu yana üç katına çıktı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'nın raporuna göre, sadece bir bölgede, Kuzey Doğu'da henüz görülmedi.

Üst düzey uzmanlar bu türün, grip gibi daha hafif bir hastalığa dönüşmüş olması nedeniyle, dolaşımda olan diğer türlerden daha şiddetli olduğuna dair bir kanıt olmadığını vurguladı.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BULAŞICI VARYANT"

Ancak Omicron'un bir alt türü olan XBB.1.16, spike proteininde vücudun doğal savunmasını atlatmasına yardımcı olabilecek üç ekstra mutasyona sahip ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olacak şekilde evrimleştiği düşünülüyor.

Resmi olmayan rakamlar her gün yaklaşık 70 bin İngiliz'in enfekte olduğunu gösteriyor.

Arcturus kaynaklı kaos uyarılarına rağmen, diğer uzmanlar paniğe kapılmak için bir neden olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Arcturus ilk olarak ocak ayında tespit edildi ve mart ayının sonundan bu yana Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından izleniyor. Şu ana kadar aralarında ABD, Singapur, Avustralya ve Kanada'nın da bulunduğu 34 ülkede kaydedildi.

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