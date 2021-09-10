SON DAKİKA: İngiltere'de bir anne 6 gün doğum günü partisi yaptı: 20 aylık bebek açlıktan öldü!

Parti için 6 gün eve gelmedi, bebeği açlıktan öldü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere’de yaşayan Verphy Kudi, 2019 yılının Aralık ayında doğum gününü kutlamak için 20 aylık bebeğini 6 gün boyunca evde yalnız bıraktığını ve kasten öldürdüğünü itiraf etti.

Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına doğum gününü kutlamaya giderken bebeğini evde tek başına bıraktı. Sabit bir adresi olmayan 19 yaşındaki Kudi’ye, dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.

Yargıç Christine Laing hayatının kaybeden bebeği "ihtiyaçlarını karşılamak için annesi olarak tamamen sana güvenen çaresiz bir çocuk” olarak tanımladı.

Laing, “O hayatının son günlerinde acı çekerken, doğum gününüzü arkadaşlarınızla kaygısız bir şekilde kutlayabilmeniz dayanılmaz." dedi.

Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerasının kayıtlarına göre 20 günlük bebek beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldı.