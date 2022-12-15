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İngiltere'de eğlence parkında korku dolu anlar

İngiltere'de yeni yıl döneminde Hyde Park'ın içerisinde kurulan eğlence parkında slingshot'ın kontrolden çıkması üzerinde iki kişi yaralandı.

İngiltere'de eğlence parkında korku dolu anlar
HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra'da popüler Noel eğlence merkezindeki panayır alanında korkunç bir kaza meydana geldi.

Slingshot adı verilen mancınık benzeri aletinde yolcuların olduğu bölme destek kirişine çarptı ve araçtaki iki kişi savruldu. Yolcular hala içerideyken oturma bölmesi tamamen sola doğru savrulurken, iki kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Daily Mail'in haberine göre eğlence merkezinde daha önce de bıçaklanma olayı meydana gelmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

@user954628192 Winter Wonderland Hyde Park #fyp #hydepark #winterwonderland2022 #fail #themepark #scary ♬ original sound - User

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@user954628192 Winter Wonderland Hyde Park #fyp #hydepark #winterwonderland2022 #fail #themepark #scary ♬ original sound - User

* Haberin görseli TikTok'taki videodan servis edilmiştir.

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