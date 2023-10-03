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        Haberler BBC Dünya İngiltere'de geri dönüşüm tesisine düşen yıldırım patlamaya neden oldu

        İngiltere'de geri dönüşüm tesisine düşen yıldırım patlamaya neden oldu

        İngiltere'de başkent Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde gıda atıklarının olduğu bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düştü.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:26
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        İngiltere'de geri dönüşüm tesisine düşen yıldırım patlamaya neden oldu
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        BBC TÜRKÇE

        İngiltere'de başkent Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde gıda atıklarının olduğu bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düştü.

        Tesiste meydana gelen gaz patlamasıyla devasa bir alev topu oluştu.

        Patlamadan sonra Oxford kenti kuzeyindeki bölge sakinlerinin çektiği görüntülerde, alev topunun gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.

        PatlamaBBC

        Severn Trent tesisini işleten şirketin açıklamasında, biyogaz tankarından birisinin patladığı bildirildi.

        Patlamada yaralanan kimsenin olmadığı, tesis çalışanlarının ise güvenlik amacıyla önlem aldığı belirtildi.

        Oxford Üniversitesi'nde çalışan 34 yaşındaki Jack Frowde, "Mutfakta otururken bütün ev beyaz parlak bir ışıkla doldu ve ardından yıldırım sesini duydum. Dışarıya baktığmda gökyüzü turuncu alev rengine bürünmüştü" dedi.

        Patlamanın olduğu yere itfaiye, polis ve ambülanslar gönderildi.

        Bölge sakinlerinin güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkmamaları istendi.

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