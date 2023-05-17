İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, kümes hayvanları çiftliğinde çalışan iki kişinin kuş gribi testlerinin pozitif çıktığı ancak insandan insana bulaşma belirtisi olmadığı belirtildi.

"VİRÜS, ENFEKTE KUŞLARLA YAKIN TEMASIN ARDINDAN İNSANLARA YAYILABİLİR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut göstergeler, dünyanın dört bir yanındaki kuşlarda dolaştığını gördüğümüz kuş gribi virüslerinin insanlara kolayca yayılmadığını göstermektedir. Ancak virüsün enfekte kuşlarla yakın temasın ardından insanlara yayılabileceğini biliyoruz ve bu nedenle, bu gibi tarama programları aracılığıyla, hastalık riski hakkında daha fazla bilgi edinmek için virüse maruz kalan kişileri takip ediyoruz."