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Haberler Sağlık DİKKAT! Son dakika: İngiltere'de kuş gribi alarmı: İki kişide rastlandı! - Gündem haberleri
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İngiltere'de iki kişide kuş gribine rastlandı

İngiltere'de kuş gribi insanlara bulaştı. 2 kişide kuş gribi vakası görüldü. Uzmanlar, kuş gribinin insandan insana bulaşmayacağı bilgisini verirken, enfekte kuşlarla temasın vaka sayısını artırabileceği konusunda uyardı

DİKKAT! Son dakika: İngiltere'de kuş gribi alarmı: İki kişide rastlandı! - Gündem haberleri
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AA

İngiltere'de kümes hayvanları çiftliğinde çalışan iki kişide kuş gribi virüsü tespit edildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, kümes hayvanları çiftliğinde çalışan iki kişinin kuş gribi testlerinin pozitif çıktığı ancak insandan insana bulaşma belirtisi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastalığa yakalanan çalışanların tedbir amaçlı takibinin yapıldığı kaydedildi.

"VİRÜS, ENFEKTE KUŞLARLA YAKIN TEMASIN ARDINDAN İNSANLARA YAYILABİLİR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut göstergeler, dünyanın dört bir yanındaki kuşlarda dolaştığını gördüğümüz kuş gribi virüslerinin insanlara kolayca yayılmadığını göstermektedir. Ancak virüsün enfekte kuşlarla yakın temasın ardından insanlara yayılabileceğini biliyoruz ve bu nedenle, bu gibi tarama programları aracılığıyla, hastalık riski hakkında daha fazla bilgi edinmek için virüse maruz kalan kişileri takip ediyoruz."

İNGİLTERE'DE GEÇEN YIL KUŞ GRİBİNİN İNSANA GEÇTİĞİ BİR VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

İngiltere'de Ocak 2022'de kanatlı hayvandan insana kuş gribinin geçtiği bir vakanın tespit edildiği belirtilmişti.

Ekim 2022'de ise yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için ülke genelinde "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmişti.

Ülkede 2021'de ise olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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