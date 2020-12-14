Virüs mutasyon geçirdi! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, geçen hafta piyasaya sürülen aşının faydalarının görülmesinin zaman alacağını ve sebat edilmesi, sonuna kadar sabredilmesi gerektiğini söyledi.

Londra'nın yanı sıra İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusunda vaka sayısında "keskin" bir artış olduğunu kaydeden Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve bu yeni türle 1000'den fazla kişinin enfekte olduğunu belirlediklerini açıkladı.

'60 YEREL BÖLGEDE MUTASYONLU VİRÜSE RASTLANDI'

Şimdiye kadar 60 yerel yönetim bölgesinde mutasyona uğrayan virüs bulunduğunu ve son aylarda diğer ülkelerde keşfedilen mutasyona benzer olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktaran Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Sağlık bakanı, şu anda yeni mutasyonun ülke genelinde kullanıma sunulan COVID-19 aşılarına yanıt vermeyeceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Sky News'e konuşan Exeter Üniversitesi'nden kıdemli klinik öğretim görevlisi olan Dr Bharat Pankhania, "aşıları yeniden şekillendirmek zorunda kalmayacaklarından çok emin" olduğunu söyledi.

Ancak yeni yayılmanın hızlı oranının, bu varyantın ülke çapında en baskın hale geleceği anlamına gelebileceğini söyledi.

'YENİ TÜRÜN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR'

Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin çarşamba günü 00.01'den itibaren en sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.

Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok." dedi.

SIKI ÖNLEMLER

3. aşama kısıtlamalar kapsamında, kafeler ve restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verilecek, barlar kapatılacak.

İnsanlar birlikte yaşamadıkları kişilerle kapalı mekanlarda ve evlerin bahçelerinde görüşemeyecek.

Futbol stadyumları taraftarlara kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek.

Tiyatrolar da kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kalacak.

64 bin 170 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 5 Kasım-2 Aralık'ta ulusal çapta karantina uygulanmıştı.

Karantinanın bitmesiyle bahar aylarına kadar süreceği belirtilen aşamalı önlem planı hayata geçirilmişti.