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Boris Johnson'dan Omicron açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'de Omicron vakaları alarm veriyor. İngiltere'de dün son 24 saatte 129 bin 471 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi.

Ülkede yeni yıl öncesine kadar herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtilirken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre Boris Johnson, ülkede hastanede olanların çok büyük çoğunluğunun aşı olmayan veya takviye doz yaptırmayanlardan oluştuğunu belirtti.

Johnson ayrıca ülkede kısıtlama kararı olmamasına karşın yeni yıl kutlamalarında herkesin dikkatli olması gerektiğini, önlemler getirilip getirilmeyeceğinin de duruma göre belirleneceğini ifade etti. Johnson Omicron'un çok hızlı yayılmasına karşın Delta varyantına kıyasla daha hafif atlattığını da sözlerine ekledi.