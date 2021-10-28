İngiltere'de kadın askerlerin yüzde 22'si istismara uğruyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor
ABONE OL

İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, İngiliz ordusundaki kadın askerlerin yaklaşık yüzde 22'sinin cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

SON DAKİKA: İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor
İngiltere'de kadın askerlerin yüzde 22'si istismara uğruyor!
0:00 / 0:00
İHA

Kadın askerlere yönelik istismarın gündemde olduğu İngiltere'de askeri bir dergi tarafından yapılan araştırma, İngiliz ordusundaki kadınların zorbalık, cinsel taciz ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını gösterdi.

Askeri tıp dergisi BMJ’nin yayınladığı rapora göre kadın askerlerin yaklaşık yüzde 22’si cinsel tacize uğradığını, yüzde 23’ü duygusal zorbalığa maruz kaldığını ve yüzde 3,3'ü ise fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.

Araştırmada elde edilen sonuçlar, kötü muameleye maruz kalma ihtimali en yüksek grubun gençler olduğunu da ortaya koydu.
İngiltere ordusundaki istismara yönelik araştırma, İngiltere Savunma Bakanlığının temmuz ayında ilk kez ordu mensuplarının bu tür araştırmalara katılmalarını yasaklayan kuralı kaldırması ile başlamıştı.

Kadın askerlerin ifadelerinden elde edilen veriler ışığında parlamentoda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerdeki Kadınlar Komitesi’nin Başkanı Sarah Atherton konuyla ilgili olarak, "Duyduğumuz hikayeler, kadınlar için zor bir tablo çiziyor. Orduda istismara uğrayan bir kadın, sesini çıkarmanın kariyerine zarar vereceği korkusuyla faille birlikte yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

İngiltere ordusunda şu anda yaklaşık 16 bin 500 kadın görev yapıyor ve kadın askerler, ordu personelinin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturuyor.

"KADIN ASKERLERİN 3'TE 2'Sİ İSTİSMARA UĞRUYOR"

İngiltere Parlamentosu'nun konuya ilişkin temmuz ayında yayınladığı bir raporda da kadın askerlerin 3'te 2'sinin istismara ve zorbalığa uğradığı belirtilmişti.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri’ndeki kadınlara yönelik istismara ilişkin soruşturmada ifade veren 4 bin 106 eski asker ve mevcut kadın personelin yüzde 62'sinin "kabul edilemez davranışlara" tanık olduğunu veya bu davranışlara maruz kaldığını söylediği bilgisi de raporda yer almıştı.

İfade veren bazı kadınların cinsel yaklaşımları reddettikleri için zorbalığa maruz kaldıklarını veya arkadaşlarının erkekler tarafından saldırıya uğradığına tanık olduklarını ortaya koyan raporda, kadınların söz konusu saldırıları bildirmekten çok korktukları vurgulanmıştı.

Raporda ayrıca kadınların yüzde 11'inin son 12 ay içinde cinsel tacize uğradığı belirtilirken, söz konusu oranın erkeklerde yüzde 1'den daha az olduğu aktarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu'ndan Çin'e 'Suriye' yanıtı
DÜNYA Sinirlioğlu'ndan Çin'e 'Suriye' yanıtı
ABD'nin Çin’e yönelik 2 binden fazla "casusluk görevi" yürüttüğü iddiası
DÜNYA Çin'den ABD'ye casusluk suçlaması
Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis öldü
DÜNYA Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü
Cezayir, İspanya'ya gaz tedariki konusunda güvence verdi
DÜNYA Cezayir'den İspanya'ya doğalgaz güvencesi
Dünya Bankası Sudan'a yardımları askıya aldı
DÜNYA Dünya Bankası'ndan Sudan'a kötü haber
Putin'in, ABD'nin Esad rejimine uyguladığı yaptırımları hafifletmesi için İsrail'den yardım istediği iddiası
DÜNYA İsrail'den çarpıcı ABD-Rusya-Suriye iddiası
Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi
DÜNYA Sudan'daki askeri darbede 'ABD' ayrıntısı
ABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantıyı tamamladı
DÜNYA ABD ile Türkiye arasında F-35 toplantısı
Alec Baldwin'in 'Rust' film setinde karıştığı kazada flaş gelişme
DÜNYA "Kritik rol oynayacak"
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda konuştu
DÜNYA Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.