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        Haberler Dünya İngiltere'de Van Gogh tablosuna çorba atan çevre eylemcileri hapis cezasına çarptırıldı | Dış Haberler

        İngiltere'de Van Gogh tablosuna çorba atan çevre eylemcileri hapis cezasına çarptırıldı

        İngiltere'nin başkenti Londra'da çevre aktivistleri Ulusal Galeri'de sergilenen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna Ekim 2022'de domates çorbası fırlattı. İki eylemci, özel bir camın arkasında sergilenen tabloya çorba atıp kendilerini duvara yapıştırdı. Eylem nedeniyle iki eylemciye hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:29
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        Van Gogh tablosuna çorba atanlara hapis cezası
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        İngiltere'de 2022'de Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna çorba atan çevre eylemcileri Pheobe Plummer 2 yıl 3 ay, Anna Holland ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Just Stop Oil isimli çevre örgütü üyeleri, Ekim 2022'de yaptıkları eylem nedeniyle bugün Londra'da hakim karşısına çıktı.

        Çevre sorunlarına dikkati çekmek için Londra'daki Ulusal Galeri'de özel bir camın arkasında sergilenen tabloya çorba atıp kendilerini duvara yapıştıran iki eylemcinin yargılandığı karar duruşmasında hakim Christopher Hehir, ikilinin 5 bin sterlini (yaklaşık 230 bin lira) aşan bir zarara sebep olduğunu kaydetti.

        Hakim Hehir, eylemin "topluma büyük zarar veren eylemlerden" olduğunu ve çorba atmanın şiddet olayı kabul edilebileceğini belirtti.

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        Hehir, "İnançlarınızın size her şeyi yapma hakkı verdiğini düşünüyorsunuz. Siyasi görüşlerinize dair uzun açıklamalarınızı dinledim. Sizin gibilerin demokrasilerde siyasi tutuklular olduğu iddiası gülünç, saldırganca ve aptalca. Gururlusunuz ve hiçbir pişmanlık duymuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

        Hakim, eylem nedeniyle Plummer'ın 2 yıl, Holland'ın ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Plummer, ayrıca geçmişte 20 dakika süren bir trafik kapatma eylemi nedeniyle 3 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

        Geçen yıl trafiği durduran "Yavaş Yürüyüş" eylemlerine katılan Chiara Sarti and Daniel Hall isimli iki Just Stop Oil eylemcisine ise 12 ay kamu hizmeti cezası verildi. İkilinin 500 sterlinlik mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilirken, Sarti 15 günlük rehabilitasyona katılma cezası aldı.

        STONEHENGE'İ DE BOYAMIŞLARDI

        Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak gerçekleştirdikleri eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli çevreci grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.

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        Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı'nın tellerini keserek alana giren Just Stop Oil eylemcileri, park halindeki 2 özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.

        Just Stop Oil'in çevreci eylemlerini tanıtmak ve tanışmak amacıyla 27 Haziran'da Londra'da düzenlediği kamuya açık "Çorba Akşamı" etkinliğine baskın yapan Londra Polisi, çok sayıda katılımcıyı gözaltına almıştı.

        Polis, bu etkinlikte "havalimanlarındaki işleyişi aksatıcı eylem yapma"yla ilgili bilgi verildiğini öne sürmüştü.

        Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş Yürüyüş" adını verdikleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolları kapattıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları protestolarla tanınıyor.

        Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

        Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve İngiltere Birinci Futbol Ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #Just Stop Oil
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