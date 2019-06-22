Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin kadroda düşünmeyip göndermek istediği Fabian Delph için sarı-kırmızılıların devrede olduğu öne sürüldü. City'nin ayrılık kararını kesinleştirmesi halinde Galatasaray'ın Delph'i kadrosuna katabileceği kaydedildi.

2018 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda yer almak için oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve bu yüzden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

City ile 1 senelik kontratı kalan Delph, geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı.