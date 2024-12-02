İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları, daha fazla acıyı, savunmasız insanların yerinden edilmesini ve hayati insani yardımların aksamasını engellemek için siviller ile altyapıyı korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüme işaret edilen açıklamada, "Esad rejiminin, siyasi sürece katılmayı sürekli olarak reddetmesi ve Rusya ile İran'a güveni, son gelişmelerin ortamını yarattı." değerlendirmesi yer aldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, rejim ve diğer aktörlere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakereleri destekleme ve katılma çağrısı yapıldı. REKLAM ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.