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        Haberler Dünya İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacak | Dış Haberler

        İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacak

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unun askıya alınacağını duyurdu. Lammy, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil" diye konuştu. İsrail yönetimiyse bu karardan "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:23
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        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
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        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi.

        Bakan Lammy, İngiltere Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e sağladığı silah ihracat lisanslarının bazılarını askıya alacağını duyurdu.

        Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından bu kararın alındığını söyledi.

        Bakan Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." dedi.

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        İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal edip etmediği konusunda hakemlik yapmadıklarını ve yapamayacaklarını vurgulayan Lammy, "Bu ileriye dönük bir değerlendirmedir, masumiyet ya da suçluluk tespiti değildir. Yetkili mahkemeler tarafından gelecekte yapılacak herhangi bir tespite halel getirmez." diye konuştu.

        İSRAİL'DEN YANIT

        İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Londra yönetiminin İsrail'e sağlanan 350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unu askıya alma kararına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

        Açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, İsrail'in karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını", İngiltere'nin bu adımının "Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini" savundu.

        Katz, aralarında İsrail’e bazı silahların satışını askıya alma kararı da dahil İngiltere’nin son dönemde aldığı bir dizi kararın İsrail’i "hayal kırıklığına uğrattığını" belirtti.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin İsrail’e yönelik silah ihracat lisanslarına getirdiği kısıtlamalardan "büyük üzüntü" duyduğunu belirterek, kararın İsrail’in "7 farklı cephede savaştığı" döneme denk geldiğini öne sürdü.

        İNGİLTERE ELEŞTİRİLİYOR

        İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

        Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

        İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. Mayıs itibarıyla "varış noktasının İsrail olduğu belirtilen" mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #İngiltere
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