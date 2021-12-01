2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri´nde İngiltere, Keepmoat´ta Letonya´yı konuk etti. İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6´da 6 yaptı. İngiltere´de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway´den geldi.

İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg´u 10-0, Kuzey Makedonya´yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.