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"Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'ndeki İngiltere Kralı 3. Charles'ın heykeline pasta ile saldırdı.

Grup, bu sabah meydana gelen protestoya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, hükümetin tüm yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurulması talep edildi

Grubun sözcüsü sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Eylem, Kral 3. Charles'ın o zamanki Başbakan Liz Truss'ın tavsiyesi üzerine COP 27'ye katılma planlarından vazgeçmesi üzerine gerçekleştirildi" dedi.

Protestoyu gerçekleştirenlerden birinin 20, diğerinin ise 29 yaşında olduğu bildirildi. Her iki protestocu da gözaltına alındı.