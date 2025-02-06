İngiltere Lig Kupası yarı finali: Liverpool- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Liverpool, Tothenham ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere ilk maçta Tothenham, Liverpool'a karşı 1-0 üstünlük sağlamıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Liverpool- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool- Tothenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Tothenham ile karşı karşıya geliyor. İlk müsabakada rakibine 1-0 mağlüp olan Liverpool'un finale yükselmesi için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. Karşılaşmaya iki takımında as kadrosuyla çıkması bekleniyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler müsabakanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Liverpool- Totenham maçı ne zaman ve hangi kanalda?
LİVERPOOL- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Liverpool, Tothenham ile karşılaşacak.
Müsabaka 6 Şubat Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL- TOTHENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak mücadele TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.