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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Lig Kupası yarı finali: Liverpool- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool- Tothenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        İngiltere Lig Kupası yarı finali: Liverpool- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Liverpool, Tothenham ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere ilk maçta Tothenham, Liverpool'a karşı 1-0 üstünlük sağlamıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Liverpool- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool- Tothenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:55
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        Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Tothenham ile karşı karşıya geliyor. İlk müsabakada rakibine 1-0 mağlüp olan Liverpool'un finale yükselmesi için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. Karşılaşmaya iki takımında as kadrosuyla çıkması bekleniyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler müsabakanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Liverpool- Totenham maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        LİVERPOOL- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN?

        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Liverpool, Tothenham ile karşılaşacak.

        Müsabaka 6 Şubat Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        LİVERPOOL- TOTHENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield'da oynanacak mücadele TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Jota

        5

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Kinsky, Porro, Gray, Davies, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Son, Richarlison

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