Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 7. haftası dev maça sahne oluyor. 8. sırada olan Chelsea, lider Liverpool'u konuk ediyor. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Premier Lig'in 7. haftası Chelsea- Liverpool maçna sahne olacak. Lig'de son iki maçını kaybeden Chelsea ile ilk mağlübiyetini alan Liverpool galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Stamford Bridge'de oynanacak kritik maçı tecrübeli İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü 19.30'da oynanacak.
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.