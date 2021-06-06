SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Tüm koronavirüs önlemlerini kaldırmak için erken - Haberler

İngiltere'de 'tüm önlemleri kaldırmak için erken' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere'de haziran ayı sonunda koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kalkması ve hayatın normale dönmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Kısıtlamaların kalkacağını söylemek için henüz erken" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı karantina ve yaygın aşılama sonrası kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığı İngiltere'de 21 Haziran itibariyle hayatın normale dönmesi bekleniyordu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Hindistan varyantının etkisine ve artan vakalara dikkat çekerek kısıtlamaları tamamen kaldırmak için erken olduğunu söyledi. Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Vaka sayılarında artış olduğunu belirten Hancock, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında artış olmadığını kaydetti. Hancock, "Son kararı vermek için erken" dedi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 765 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 765 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 836'ya yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 40 milyon 124 bin 229 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 27 milyon 160 bin 635 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.