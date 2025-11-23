Habertürk
        İngiltere ve ABD, barış planını görüştü

        İngiltere ve ABD, barış planını görüştü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alındığı İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmeleri konuştu

        Giriş: 23.11.2025 - 21:30 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:30
        İngiltere ve ABD, barış planını görüştü
        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı yazılı açıklamada, Starmer ve Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

        Sözcü, Starmer ve Trump'ın ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planına ilişkin Cenevre'de yapılan üst düzey görüşmelerin çeşitli yönlerini ele aldığını belirtti.

        "(Liderler) Bu kritik dönemde adil ve kalıcı barış sağlamak için hepimizin birlikte çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullanan sözcü, iki liderin temasta kalma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

        ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde başlamıştı.

        ⁠ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞI'NA YÖNELİK BARIŞ PLANI

        Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

