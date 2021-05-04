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İngiltere-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem

İngiltere ve Hindistan 2030 yol haritası üzerine mutabakata vardı. İki ülke güçlü iş birliği mesajı verdi.

İngiltere-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem
Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi eğitim, sağlık, bilim ve savuma gibi alanlarda iş birliği mesajı verdi.

Yüz yüze gerçekleşmesi planlanan toplantı sanal şekilde gerçekleşti. İki başkan üniversiteler aracılığıyla bağları derinleştirme vurgusu yaptı.

2030 yol haritası üzerine anlaştığını bildiren iki lider süreci İngiltere- Hindistan arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

TRT'nin aktardığı habere göre, İngiltere Ticaret Bakanlığı, Hindistan ile 1 milyar sterlinlik ticaret ve yatırım anlaşması imzaladı. Hindistan aşı enstitüsüne 240 milyon sterlin yatırımda bulunacağını da aktardı.

Tüm bu iş birliği haberleri dünyada en fazla kaydedilen vaka sayılarına rağmen Hindistan'da düzenlenen seçimler sırasında geldi. Ülkede henüz kesin olmayan sonuçlarda Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisinin eyalet seçimlerinde mağlup olduğu bildirildi.

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