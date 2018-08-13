İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'da, hızlı geçişi sağlayan çipli pasaport sisteminin sadece Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına uygulaması, AB vatandaşı olmayan yolcuları mağdur ediyor. İstatistiklere göre Temmuz ayında İngiltere'ye girmeye çalışanlar en az 45 dakika bekletilince yüzde 95'inin otobüs ve trenlerini kaçırdıkları gözlendi. Verilere göre, 6 Temmuz'da 2 saat 36 dakikalık sıra oluştu.

TAHAMMÜL EDİLEMEZ HALE GELDİ

Dünyanın en büyük havayolları firması Virgin Atlantic’in İcra Kurulu Başkanı Craig Kreeger yolcuların hayal kırıklığına uğrattığını açıklayarak, "Sınır girişinde, tahammül edilemez sıra süresi için harekete geçilmelidir" dedi.

British Airways İcra Kurulu Başkanı Alex Cruz, İngiliz basınına açıklama yaparak, İngiliz hükumetinin "sınır komedisine" sebep olduklarını söyledi. İngiliz hükümetini, 2 saatlik sıraların gittikçe normalleştiği konusunda uyaran Cruz, 2018’in Temmuz ayına kadar 6 binden fazla kişinin hedeflerini kaçırdıklarını açıklayarak, otobüs ve tren seferlerinde de yığılma olduğuna dikkat çekti.

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Hearthrow Havalimanı şefi John Hollan-Kaye, ABD gibi ülkelerin vatandaşlarına kolaylık sağladıklarını ve Avrupa Birliği vatandaşlarına uyguladıkları hızlı ve kolay süreçleri uyguladıklarını açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yapılan sert eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, süreyi kısaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yaz sonuna kadar 200 sınır görevlisi alacaklarını bildirdi.

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