        İnönü Üniversitesi nerede? İnönü Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        İnönü Üniversitesi nerede? İnönü Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        Türkiye'nin köklü devlet üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesi, Malatya'nın dinamik eğitim hayatında bölgesel liderlik rolü üstlenen önemli bir kurumdur. 1975 yılında kurulan üniversite, yarım asırlık deneyimiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır. Güçlü akademik kadrosu, geniş kampüs altyapısı ve çeşitli fakülteleriyle 40 binden fazla öğrenciye kaliteli eğitim sunmaktadır.

        28.10.2025 - 09:54