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İnsan gözü kaç megapikseldir?

Analog bir yapıya sahip olan gözler dijital olarak ifade edilen ve dijital bir ölçüm olan megapiksel boyutunun tespit edilmesini günümüzde sağlamak sağlıklı bir şekilde mümkün değildir. Buna rağmen pek çok kişi, insan gözünün kaç megapiksel olduğunu merak etmektedir. İşte bir yaşam mucizesi olan insan gözünün özellikleri

İnsan gözü kaç megapikseldir?

Gözlerin görüntüyü alma ve algılama kapasitesi beyinden gelen sinyalle yorumlayarak bildirilmesi şeklinde oluşturur. Nöronlar yani sinir hücrelerinin hızına bağlı olarak gelişen görüntü beyinin onu anlamlandırmasıyla meydana gelir. Merkeze gelen görüntüleri bir perdeye yansıyan görüntü gibi algılaması göz için mümkün değildir. Bir video filminde ortaya çıkan 30FBS değerindeki görüntüyü tümüyle net ve akıcı görmesi mümkündür. Ancak bu durum o videodaki 30FBS kadar olduğu anlamını taşımamaktadır. İnsan gözünde görme sınırı olan bir değer bulunur ve bunun dışında hızlı geçen bir cisme baktığında onu yakalayamaz ve göremez. Bazı yüksek çekim hızında olan bazı kameralar bir mermiyi bile fırlarken çekebilecek şekilde milisaniye olarak incelenebilecek boyuttadır.

Göz refleksleri kişiye göre değişim gösterebilir. Ancak bir insanın gözünün algılayabileceği ve görebileceği hız sınırı değer olarak aynıdır. Hızla geçen bir cismi takip etmek ve onu ani bir hızla geçerken görüntüsünü algılayabilmek mümkün olamaz. Bazı durumlarda yapılan işin ince ayrıntısını yakalamak için çalışan kişilerin refleksleri daha iyi gelişir ve daha seri görüntü algılayabilir.

Gözde bulunan retina tabakası; ışık algılayıcılarına sahiptir ve sinirsel bir yapıdan oluşur. Bu algılayıcılar; sayılabilecek büyüklüklere sahiptirler. Retinadaki çukur (Fovea) bölgede bu ışık algılayıcıları daha fazla bulunur ve bu kısma düşen ışık sıkıştırılmak suretiyle beyne iletimi sağlanır. Bu durum bazen bize şekilleri farklı görmeye iter. Bu göz yanılması olarak ortaya çıkar. Gözümüzde olan ışık algılayan hücre sayısı belli bir kritik edilen değerin üstüne çıkarsa görme kalitesi etkilenmeyerek değişime uğramaz. Görüntünün ortaya çıkması ve tamamlanması için beynin devreye girmesi gereklidir. Tek gözle görmekte de görüntüde oluşan çözünürlük azalmaz, sadece derinlik hissi biraz kaybolabilir. Eksik kısımlar tamamlanır ve görüntü o şekilde tam olarak görülmüş olur.

Megapiksel bir görme kapasitesinden söz edebilmek için gözde bulunan reseptörleri piksel olarak düşünerek bir görüntüyü beyne giden yerde test ederek seviye ölçülmesi gerekli olacaktır. İnsanın gözü küçük olan bir organdır ve üzerine gelen ışıktaki yansımadan bütün her şeyi görür. Kameralarda yüksek megapiksel olması ve merceklerinin de büyük olması karanlık bir yerde ışık dışındaki tüm alanı aydınlık algılayabilir. Ancak insan gözü büyüklüğünde bir mercek kullanarak megapiksel oranı sağlayarak fotoğraf çekilse aynı manzarada insanın algıladıkları daha fazla olacaktır. Yani dijital makinelerde zoom yapıldığı için alanın hepsini alıyor gibi gösterir ancak görüntülerin incelenmesi ile daha az detay ortaya çıkacaktır. İnsan gözü kameralardaki merceklere göre çok daha mükemmel bir görmeye sahiptir. Yani insan gözüyle megapiksel ölçümü yapmak demek çok büyük deneyler ve teknoloji gerektirir. Bu ileriki çağlarda olamayacak bir durum da değildir.

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