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        Sınır kapısında yakalandılar! İnsan tacirlerinden folyo oyunu

        İnsan tacirlerinin kaçakçılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:28
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        İnsan tacirlerinden folyo oyunu!
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        Bulgaristan'a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı.

        DHA'nın haberine göre göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

        Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi.

        Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı.

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        Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.

        TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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