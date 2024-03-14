Sınır kapısında yakalandılar! İnsan tacirlerinden folyo oyunu
İnsan tacirlerinin kaçakçılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı.
DHA'nın haberine göre göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi.
Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı.
Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.
TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.