Instagram geçici dondurma işlemleri sadece masaüstü cihazlar üzerinden yapılabilmektedir. Instagram hesaplarını geçici olarak dondurmak isteyen kişiler mobil cihazlar üzerinden bu işlemi gerçekleştiremezler. Instagram hesabını geçici olarak kapatmak isteyen kişiler bu işlemi sadece masa üstü cihazlar üzerinden yapabilmektedir. Ancak, dondurulan hesabı yeniden açmak için mobil cihazları kullanmak mümkündür.

Instagram dondurma işlemleri için kullanıcıların farklı adımları takip etmesi gerekmektedir. Bilgisayar üzerinden internet tarayıcısına giriş yaparak Instagram dondurma linki ile dakikalar içinde Instagram hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz.

Instagram Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesabı dondurma, hesabı geçici olarak kapatmadır. Bu nedenle hesabını dondurmak isteyen bir kişi uygulama üzerinden hesabı geçici olarak kapatma sekmesine giriş yapması gerekir. Instagram dondurma bağlantı adresine tıklayarak bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram’a giriş yapılması gerekmektedir.

Instagram hesabını bilgisayar üzerinden açtıktan sonra;

Instagram profil sayfasına tıklanır,

Profil Düzenle seçeneğinin en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat sekmesine tıklanır,

Hesap kapatma nedeni yanıtlandıktan sonra, yeniden şifre girilerek hesap geçici olarak devre dışı bırakılır.

Hesabı geçici olarak kapatma işlemi hesabı tamamen silmediği için dilediğiniz zaman uygulamaya giriş yaparak (mobil cihaz veya bilgisayar) hesabınızı aktif olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Instagram Hesabını Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yaplır?

Instagram hesabını geçici olarak kapatma hesabınızı tamamen ortadan kaldırmayacağı için hesabını silmek isteyen kişiler farklı adımları izlemelidir. Instagram dondurma telefondan veya diğer mobil cihazlardan yapılamadığı gibi silme işlemi de yapılamaz. Instagram hesabı kalıcı olarak silme için;

Instagram profil sayfasına girilir,

Hesabı kalıcı olarak sil seçeneği tıklanır,

Silme nedeni ve şifre girildikten sonra hesap kalıcı olarak silinir.

Hesap silme işleminin ardından Instagram’a yeniden aynı kullanıcı adıyla giriş yapmanız ve eski hesabınızı kullanmanız mümkün değildir.