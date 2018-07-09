Instagram hesap silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İNSTAGRAM HESABI TAMAMEN NASIL KAPATILIR?

İnstagram hesabını silmek için İNSTAGRAM HESABI SİLME

linkine tıklayıp, önce hesabımızı aktif hale getiriyoruz.

Hesaba giriş yaptıktan sonra karşımıza şu pencere çıkacak

Bu pencerede hesap silme nedenimizi bildirdikten sonra bir kez daha şifre girip, "hesabı kalıcı olarak sil" butonuna tıklayarak hesabımızı kalıcı olarak kapatıyoruz.

INTAGRAM’DA GEÇİCİ HESAP KAPAMA

Hesabınızı tamamen kapatmak yerine önce bir deneme yapmak için hesap dondurma iyi bir yöntem. Aynı hesabınızı tamamen kapatmak gibi ne profiliniz ne de fotoğraflarınız hiçkimse tarafından görüntülenemiyor. Instagram’da tamamen silmeden en önemli farkları takipçilerinizi, fotoğraflarınızı ve beğenilerinizi saklı tutuyor olması. Diğer bir farkı da şifreniz ile hesabınızı açtığınız anda Instagram hesabınız yeniden aktif oluyor.

İNSTAGRAM HESABI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN...