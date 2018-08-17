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İnsüline rağmen düşmeyen şekere ve aşırı kiloya cerrahi çözüm

Antalya'da emekli bankacı Hacer Filiz (64), diyabet hastalığı nedeniyle aldığı aşırı kilolar ve kullandığı insüline rağmen düşmeyen şekeri nedeniyle tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatının 6'ncı gününde insülinden kurtulan Filiz, hem sağlığına kavuşmanın, hem de kilo vermeye başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı

17.08.2018 - 15:47 | Güncelleme: DHA

DHA'nın haberine göre, Bankadan emekli Hacer Filiz, 9 yıl önce yakalandığı diyabet hastalığı nedeniyle insülin kullanmaya başladı. 86 kilo olan Hacer Filiz, son dönemde insülin kullanmasına karşın bir türlü şekeri düşmeyince doktoruna başvurdu. Doktorun önerisyle Filiz, 6 gün önce tüm mide ameliyatı oldu.

9 yıldır diyabet hastası ve 86 kilo olduğunu söyleyen Filiz, "İnsülin kullanıyorum, ancak bir türlü şekerimi düşüremedik. Endokrinoloji uzmanı doktorumun da önerisiyle bu ameliyatı oldum" dedi. Hastalığı nedeniyle insülin kullanmaya başladıktan sonra kilo da almaya başladığını aktaran Filiz, "Hem kilo alıyordum hem şekerim düşmüyordu. Ameliyat olalı 6 gün oldu. Şu anda çok iyiyim. Çok rahatım" diye konuştu.

AMELİYATIN 6'NCI GÜNÜNDE İNSÜLİNE İHTİYACI KALMADI

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, "Morbid obezitenin getirdiği şeker hastalığı ve insülin kullanımıyla bize başvurdu. Hastayı değerlendirdikten sonra ameliyatını yaptık. Şu an gayet iyi. Beslenme düzeni gayet iyi gidiyor. Ameliyattan sonra 6'ncı gün olmasına rağmen şu an insüline ihtiyacı kalmamış durumda. Zaman içinde kilo vermeye başlayınca insülin ihtiyacı artık tamamen ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.

YILDA ORTALAMA 500 AMELİYAT

Tüp mide ameliyatının amacının hem kilo kaybını, hem de kiloya bağlı sorunların ortadan kalkmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, şunları söyledi:

"Bu tip ameliyatların riskleri sanıldığı kadar çok yüksek değil. Biz tüm hastalara bu riskleri anlatıyoruz. Ancak riskler kabul edilebilir orandadır ve deneyimli merkezlerde yapıldığı zaman çok daha iyi sonuçlarla yapılır. Başarı oranı yüksek. Bu ameliyat sayesinde hastalarımız fazla kilolarının yüzde 70'ini verebiliyor. Kiloya bağlı hipertansiyon, diyabet ve eklem sorunları gibi sorunlar, ameliyat sonrası düzeliyor. Ve biz bunu mutlulukla izliyoruz. Bazı hastalara ise by-pass dediğimiz yöntemleri uygulayabiliyoruz. Tabi hastanın da seçimi doğrultusunda yapıyoruz. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz ve ortalama yıllık 500 civarında bu ameliyatları yapıyoruz."

 

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