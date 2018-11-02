Inter - Genoa maç önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Inter, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Genoa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Inter 22 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Genoa 14 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Inter, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Genoa sahadan galip ayrılırsa 7.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Inter son hafta oynanan Atalanta maçında 2-0 kazandı.

Genoa ise Crotone karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Inter, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Inter, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Genoa, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Genoa 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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