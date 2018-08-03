Inter Turku - IFK Mariehamn rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Inter Turku ile IFK Mariehamn, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Inter Turku 26 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken IFK Mariehamn 18 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Inter Turku kazanır 1.70, berabere biter 3.20, IFK Mariehamn kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Inter Turku son haftadaki SJK Seinajoki müsabasında 5-0 yenildi.

IFK Mariehamn, Ilves karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Inter Turku, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 13 gol yedi.

IFK Mariehamn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. IFK Mariehamn, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ