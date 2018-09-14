Inter Zapresic - Istra 1961 Pula maçı öncesi rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Inter Zapresic, 14 Eylül 2018 Cuma günü Istra 1961 Pula takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Inter Zapresic 7 puanla 7. sırada, Istra 1961 Pula 2 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 170. İddaa'da Inter Zapresic kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Istra 1961 Pula kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Inter Zapresic son hafta oynanan Dinamo Zagreb maçında 3-1 yenildi.

Istra 1961 Pula ise Rudes maçında 1-1 berabere kaldı.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Istra 1961 Pula ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Istra 1961 Pula, 3 gol atarken 9 gol yedi.

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