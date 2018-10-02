mcafee
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > İnternet aramalarında en tehlikeli ünlüler hangileri?

Arama sonuçlarına göre en riskli ünlüler

İnternette bu isimleri arayanların, güvenliği riske girebilir. McAfee, "İnternette Aranması En Tehlikeli Ünlüler” araştırmasının 2018 sonuçlarını duyurdu. İşte ünlüler cephesinden, internetin en riskli aramaları...

02.10.2018 - 16:32 | Güncelleme:

Küresel anti-virüs şirketi McAfee, "İnternette Aranması En Tehlikeli Ünlüler” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Kullanıcıların Google’da yaptığı ve güvenlik açısından risk barındıran linklere yönlendiren arama sonuçlarının yüzdesine göre hazırlanan listeyle, en tehlikeli 10 ünlü belirlendi.

Google’da yapılan aramalarda çıkan sonuçlara göre 2018 yılının en tehlikeli ünlü isimleri şunlar oldu:

1- Ruby Rose

2- Kristin Cavallari

3- Marion Cotillard

4- Lynda Carter

5- Rose Bryne

6- Debra Messing

7- Kourtney Kardashian

8- Amber Heard

9- Kelly Ripa

10- Brad William Henke

'NEYE TIKLADIĞINIZA DİKKAT EDİN'

McAfee’nin araştırmasında bu yıl için en tehlikeli arama terimleri ise şöyle sıralandı: Torrent, Free torrent, Sex tape, Free pics.

İnternet kullanıcılarının neye tıkladıkları konusunda oldukça dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken McAfee, kötü amaçlı yazılım içeren üçüncü taraf web siteleri nedeniyle her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için şu temel önerileri de sıraladı:

- Cihazlarınızı korumak ve güvenlik düzeltmelerini yapmak için sistem ve uygulamalarınızın güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede yapın.

- Cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara, kimlik avı saldırılarına ve diğer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olabilecek güvenlik çözümü kullanın.

- Çocuklarınızın, potansiyel olarak zararlı veya uygunsuz web sitelerine maruz kalmalarını  en aza indirilmesine yardımcı olabilecek ebeveyn kontrolü yazılımlarını kullanın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER