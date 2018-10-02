Küresel anti-virüs şirketi McAfee, "İnternette Aranması En Tehlikeli Ünlüler” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Kullanıcıların Google’da yaptığı ve güvenlik açısından risk barındıran linklere yönlendiren arama sonuçlarının yüzdesine göre hazırlanan listeyle, en tehlikeli 10 ünlü belirlendi.

Google’da yapılan aramalarda çıkan sonuçlara göre 2018 yılının en tehlikeli ünlü isimleri şunlar oldu:

1- Ruby Rose

2- Kristin Cavallari

3- Marion Cotillard

4- Lynda Carter

5- Rose Bryne

6- Debra Messing

7- Kourtney Kardashian

8- Amber Heard

9- Kelly Ripa

10- Brad William Henke

'NEYE TIKLADIĞINIZA DİKKAT EDİN'

McAfee’nin araştırmasında bu yıl için en tehlikeli arama terimleri ise şöyle sıralandı: Torrent, Free torrent, Sex tape, Free pics.

İnternet kullanıcılarının neye tıkladıkları konusunda oldukça dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken McAfee, kötü amaçlı yazılım içeren üçüncü taraf web siteleri nedeniyle her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için şu temel önerileri de sıraladı:

- Cihazlarınızı korumak ve güvenlik düzeltmelerini yapmak için sistem ve uygulamalarınızın güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede yapın.

- Cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara, kimlik avı saldırılarına ve diğer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olabilecek güvenlik çözümü kullanın.

- Çocuklarınızın, potansiyel olarak zararlı veya uygunsuz web sitelerine maruz kalmalarını en aza indirilmesine yardımcı olabilecek ebeveyn kontrolü yazılımlarını kullanın.

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