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İnternette yapılan oylamaya göre Hollywood'un en güzel kadınları

Eğlence, spor, yemek ve kültür üzerine anketler yapan Ranker'da Hollywood'un en güzel kadınları seçildi. İnternet kullanıcıları Hollywood dünyasındaki en güzel kadınları belirlemek için oy kullandı... Peki sıradan insanlar hangi ünlüleri güzel buluyor dersiniz?

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  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    50- Eva Green
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    49- Elizabeth Banks
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    48- Selena Gomez
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    47- Victoria Justice
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    46- Angelina Jolie
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    45- Marisa Tomei
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    44- Monica Bellucci
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    43- Sandra Bullock
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    42- Eva Longoria
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    41- Ana de Armas
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    40- Jennifer Lopez
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    39- Jennifer Garner
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    38- Katy Perry
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    37- Rachel McAdams
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    36- Emily Blunt
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    35- Jennifer Love Hewitt
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    34- Catherine Zeta-Jones
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    33- Amy Adams
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    32- Nina Dobrev
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    31- Michelle Pfeiffer
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    30- Evangeline Lilly
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    29- Adriana Lima
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    28- Elizabeth Hurley
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    27- Kristen Bell
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    26- Halle Berry
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    25- Emilia Clarke
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    24- Eva Mendes
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    23- Penélope Cruz
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    22- Sofía Vergara
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    21- Emma Stone
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    20- Anne Hathaway
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    19- Shakira
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    18- Olivia Wilde
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    17- Isla Fisher
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    16- Emily Ratajkowski
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    15- Kate Upton
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    14- Jennifer Aniston
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    13- Emma Watson
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    12- Salma Hayek
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    11- Blake Lively
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    10- Jennifer Lawrence
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    9- Keira Knightley
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    8- Megan Fox
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    7- Natalie Portman
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    6- Kate Beckinsale
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    5- Charlize Theron
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    4- Mila Kunis
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    3- Jessica Alba
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    2- Gal Gadot
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte insanların en çok beğendiği Hollywood'un en güzel kadınları - Magazin haberleri

    1- Scarlett Johansson

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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