Inti Gas Ayacucho - Deportivo Municipal maçı rakamları

Peru Premier Lig Apertura maçında Inti Gas Ayacucho ile Deportivo Municipal, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. Inti Gas Ayacucho 9 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Deportivo Municipal 18 puanda ve 8. sırada. Inti Gas Ayacucho son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Municipal, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 454 kodlu maçı oynayanlar; Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Municipal galibiyet oranı 0.00.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta Deportivo Municipal mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Inti Gas Ayacucho maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Inti Gas Ayacucho, 10 gol attı ve 9 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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