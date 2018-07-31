Inti Gas Ayacucho - Sport Rosario düellosu

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Inti Gas Ayacucho, 31 Temmuz 2018 Salı günü Sport Rosario takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. 3 puanlı Inti Gas Ayacucho 16. sırada bulunuyor, Sport Rosario 20 puana sahip ve 1. sırada. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Rosario, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Inti Gas Ayacucho kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Rosario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 5-3 kazandı.

Sport Rosario ise Universidad San Martin maçında 4-0 yenildi.

Inti Gas Ayacucho, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Inti Gas Ayacucho, kendi sahasında 5 gol attı, 7 gol yedi.

Sport Rosario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Rosario, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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