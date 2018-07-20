Inti Gas Ayacucho - Union Comercio maçı rakamları

Inti Gas Ayacucho ve Union Comercio, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Inti Gas Ayacucho 2 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Union Comercio 7 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Union Comercio galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Inti Gas Ayacucho son hafta oynanan Alianza Atletico maçında 0-2 kazandı.

Union Comercio, UTC Cajamarca karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Inti Gas Ayacucho, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Inti Gas Ayacucho, kendi sahasında 4 gol attı, 6 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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