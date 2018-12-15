Dehşete düşüren olay!

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Edinilen bilgiye göre olay önceki gün sabah saatlerinde yaşandı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53/3. Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kadın apartmanın 4. katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Park halindeki aracın üzerine düşen kadın yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kadının sadece kolunun kırıldığı ifade edildi.
İHA'nın haberine göre, kadının atlamasından bir dakika önce tekstil firmasından tekstil malzemesi yüklemek için apartmanın önüne park eden araç, kadının hayatta kalması sağladı. 4'üncü kattan düşen kadın araca büyük zarar verdi. Aracın tavanında ve iç döşemelerinde hasar meydana gelirken aracın lastiği de olay sırasında patladı.
"TELLERE TAKILDI HIZI KESİLDİ"
İntihar girişiminden 1 dakika önce aracı apartmanın girişine park eden tekstil çalışanı Yusuf Ataç o anları İHA'ya anlattı. Aracın yatak görevini üstlendiğini ve araç olmasa kadının hayatını kaybedebileceğini belirten Ataç, "Aracımızla 7 top kumaş almak için çıkan aracın yerine hemen ben girdim. Kapıları açtım gelen kumaş topları arabaya atayım diye. O esnada en üst 4'üncü kattan Afgan uyruklu bir bayan atıyor kendini aşağıya. Büyük ihtimalle intihar diyorlar. Allah’tan arabayı çektik o esnada arabanın üzerine denk geldi. Arabanın yatak görevi görmesi çok iyi oldu. Bir yandan hayatını kurtardı bayanın. Ondan sonra etraftaki komşular gelip bayanı indirdiler ve ambulansı aradık. Ambulans hastaneye götürdü şu an inşallah durumu iyidir. Tam bir bilgimiz yok ama iyi olmasını temenni ediyoruz. 4'üncü kattan gelirken tellere takıldı hızını biraz kesti. Çarpmanın şiddeti ile arabanın tekeri bile patladı, içindeki malzeme kırıldı. Araç olmasaydı muhtemelen hayatını kaybederdi" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.