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Polis yere yatırıp kelepçeledi
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İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı

Antalya'da, iki kız arkadaşına kızarak falezlere çıkıp intihara kalkışan Yasin T. polisin çabasıyla kayalıklardan indi. Önce arkadaşlarına sonra gazetecilere tepki gösteren Yasin T., hastaneye götürülmek için ambulansa bindirildiği sırada kaçtı. Polis, yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T.'yi biber gazı sıkarak yakaladı.

24.08.2018 - 15:09 | Güncelleme: DHA

Olay, saat 12.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir terasında iki kız arkadaşıyla sohbet eden Yasin T., iddiaya göre arkadaşlarının telefonda başka bir erkekle görüşmesine kızarak, falezlere çıkarak intihar edeceğini söyledi. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Yasin T.'yi kayalıklardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada gömleğini arkadaşlarının üzerine fırlatan Yasin T., olay yerindeki vatandaşların da uzaklaşmasını istedi. Denizden yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklarda bir süre gözyaşı döken Yasin T., polisle sağlık ekiplerinin 'Gel kahve içelim, konuşalım, sorunu çözelim' sözleriyle bulunduğu yerden indi.

Kayalıklardaki ahşap korkuluktan inen Yasin T., polis otomobiline götürüldüğü sırada koşarak kız arkadaşlarının yanına gitti. İki arkadaşına bağıran Yasin T.'yi polis zorlukla sakinleştirdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Yasin T., bindirildiği polis otomobilini yumruklamaya başladı. Otomobilde sakinleştirilen Yasin T., sağlık muayenesi için hastaneye götürülmek için araçtan indirilip ambulansa götürülürken kaçmaya başladı.

Konyaaltı Caddesi'nde polisin yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T., yoldan geçen bir aracı durdurup binmek istedi. Sürücüsünün camı kapatıp, kapısını kilitlediği otomobile binemeyen Yasin T.'yi, polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, Yasin T.'yi, yere yatırıp kelepçeledi. Yasin T., daha sonra eli kelepçeli halde beraberinde bir polisle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.
Yasin T.'yi yakalayan polise tepki gösteren bir kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Polis, Yasin T.'nin kız arkadaşlarını da polis merkezine götürdü.



 

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