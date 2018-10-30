Inverness C.T. - Dunfermline Athletic maçı rakamları

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Inverness C.T., 30 Ekim 2018 Salı günü Dunfermline Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:45. 16 puanlı Inverness C.T. 5. sırada bulunuyor, Dunfermline Athletic 11 puana sahip ve 7. sırada. Inverness C.T., son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dunfermline Athletic, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Inverness C.T. galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Dunfermline Athletic galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Inverness C.T. son hafta oynanan Dunfermline Athletic maçında 1-2 yenildi.

Dunfermline Athletic, Inverness C.T. karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Inverness C.T., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Inverness C.T., kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Dunfermline Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dunfermline Athletic, 7 gol atarken 7 gol yedi.

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