Tam adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için araştırmalar başladı. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS'yi kazanan öğrencilere eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına MEB tarafından bir burs bağlanıyor. 2021 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül'de açıklanmış, burs kazanan öğrencilerin işlemleri tamamlanmıştı. 2022'ye geri sayım başlamışken 2022 İOKBS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu soruları yeniden gündeme geldi. İşte 2021 İOKBS tariğhlerine iilişkin merak eidlenler...