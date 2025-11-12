Habertürk
        İOKBS Bursluluk sınav tarihi: 2026 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        İOKBS Bursluluk sınav tarihi: 2026 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihi belli oldu. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava yüzbinlerce öğrenci katılım sağlıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursluluk sınavı için tarih bilgisi geldi. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak düzenlenen İOKBS sınavı MEB tarafından uygulanacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        2

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        Sınav için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak.

        3

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Bursluluk Sınavı 2026 yılı şartları da yayınlanacak kılavuz kapsamında güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:

        Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

        Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

        İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

        Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

        Not: Gelir sınırı yeni yılda güncellenecek ve kılavuz kapsamında yer alacaktır.

