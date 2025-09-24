IOS 26 güncellemesi telefonlara geldi: İşte IOS 26 ile telefonlarınızda değişen 5 özellik!

KİLİT EKRANINDA DİNAMİK YENİLİKLER

Kilit ekranı, iOS 26 ile birlikte çok daha kişisel bir hale geldi. Artık saat, bildirim ve kısa yollar, seçilen arka plan görseline göre otomatik olarak konumlandırılabiliyor. Ayrıca yeni 3 boyutlu efekt özelliği sayesinde fotoğraflar, sanki ekrandan dışarı taşacakmış gibi canlı bir görünüme sahip oluyor.